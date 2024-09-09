З'явилися фото наслідків нічних авіаударів по Харкову та передмістю
Вночі 9 вересня, орієнтовно о 3:00, росіяни здійснили авіаатаки по Харкову та передмістю. Є пошкодження приватних домоволодінь та житлових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської прокуратури.
За фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) правоохоронці розпочали досудові розслідування.
Повідомляється, що у Київському районі Харкова було пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі приміщення, гараж, авто. Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа.
На території селища Мала Данилівка Харківського району росіяни пошкодили житлові будинки місцевих мешканів.
Зазначається, що внаслідок чергового удару ворога по Харковщині не було зафіксовано поранених.
"З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що ворог застосував ФАБ-250 з УМПК", - йдеться у заяві прокуратури.
Відомо, що прокурори та слідчі поліції продовжують здійснювати документування воєнних злочинів, вчинених російськими загарбниками.
Що передувало
Вночі 9 вересня у Києві, Харкові та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу повітряних ударів ворога. До слова, у Київській області працювали сили протиповітряної оборони, як і у столиці.
За повідомленням мера Харкові Ігоря Терехова, на місці одного з прильотів по місту виникла пожежа.
На ранок Повітряні сили України повідомили, що під час нічної атаки ворога українські сили ППО збили 2 керовані ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА "Shahed".
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