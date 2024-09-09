З'явилися фото наслідків нічних авіаударів по Харкову та передмістю

Фото: наслідки авіаатаки росіян по Харкову та передмістю вночі 9 вересня (t.me prokuratura_kharkiv)

Що передувало

Вночі 9 вересня у Києві, Харкові та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу повітряних ударів ворога. До слова, у Київській області працювали сили протиповітряної оборони, як і у столиці.

За повідомленням мера Харкові Ігоря Терехова, на місці одного з прильотів по місту виникла пожежа.