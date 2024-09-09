Появились фото последствий ночных авиаударов по Харькову и пригороду
Ночью 9 сентября, ориентировочно в 3:00, россияне совершили авиаатаки по Харькову и пригороду. Есть повреждения частных домовладений и жилых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской прокуратуры.
По фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) правоохранители начали досудебное расследование.
Сообщается, что в Киевском районе Харькова повреждены частные домовладения, хозяйственные помещения, гараж, авто. Известно, что в результате вражеских обстрелов возник пожар.
На территории поселка Малая Даниловка Харьковского района россияне повредили жилые дома местных жителей.
Отмечается, что в результате очередного удара врага по Харьковщине не были зафиксированы раненые.
"Из изъятых обломков стражами порядка установлено, что враг применил ФАБ-250 из УМПК", - говорится в заявлении прокуратуры.
Известно, что прокуроры и следователи полиции продолжают осуществлять документирование военных преступлений, совершенных российскими захватчиками.
Что предшествовало
Ночью 9 сентября в Киеве, Харькове и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы воздушных ударов врага. К слову, в Киевской области работали силы противовоздушной обороны, как и в столице.
По сообщению мэра Харькова Игоря Терехова, на месте одного из прилетов по городу возник пожар.
К утру Воздушные силы Украины сообщили, что во время ночной атаки врага украинские силы ПВО сбили 2 управляемые ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА "Shahed".
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