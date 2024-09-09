Появились фото последствий ночных авиаударов по Харькову и пригороду

Фото: последствия авиаатаки россиян по Харькову и пригороду ночью 9 сентября (t.me prokuratura_kharkiv)

Что предшествовало

Ночью 9 сентября в Киеве, Харькове и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы воздушных ударов врага. К слову, в Киевской области работали силы противовоздушной обороны, как и в столице.

По сообщению мэра Харькова Игоря Терехова, на месте одного из прилетов по городу возник пожар.