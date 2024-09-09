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Появились фото последствий ночных авиаударов по Харькову и пригороду

Понедельник 09 сентября 2024 09:40
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Появились фото последствий ночных авиаударов по Харькову и пригороду Фото: взрывы в Харькове (иллюстатное фото Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Ночью 9 сентября, ориентировочно в 3:00, россияне совершили авиаатаки по Харькову и пригороду. Есть повреждения частных домовладений и жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской прокуратуры.

По фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) правоохранители начали досудебное расследование.

Сообщается, что в Киевском районе Харькова повреждены частные домовладения, хозяйственные помещения, гараж, авто. Известно, что в результате вражеских обстрелов возник пожар.

На территории поселка Малая Даниловка Харьковского района россияне повредили жилые дома местных жителей.

Отмечается, что в результате очередного удара врага по Харьковщине не были зафиксированы раненые.

"Из изъятых обломков стражами порядка установлено, что враг применил ФАБ-250 из УМПК", - говорится в заявлении прокуратуры.

Известно, что прокуроры и следователи полиции продолжают осуществлять документирование военных преступлений, совершенных российскими захватчиками.

Фото: последствия авиаатаки россиян по Харькову и пригороду ночью 9 сентября (t.me prokuratura_kharkiv)

Что предшествовало

Ночью 9 сентября в Киеве, Харькове и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы воздушных ударов врага. К слову, в Киевской области работали силы противовоздушной обороны, как и в столице.

По сообщению мэра Харькова Игоря Терехова, на месте одного из прилетов по городу возник пожар.

К утру Воздушные силы Украины сообщили, что во время ночной атаки врага украинские силы ПВО сбили 2 управляемые ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА "Shahed".

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