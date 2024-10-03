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З'явились супутникові знімки після удару по аеродрому "Борисоглєбськ", де РФ зберігала КАБи

Фото: російський аеродром "Борисоглєбськ" атакували дрони 3 жовтня (кадр від джерел)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 3 жовтня дрони атакували аеродром у Воронезькій області. В мережі з'явився супутниковий знімок військового об'єкта після ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На супутникову знімку зафіксовано кілька нових слідів пожежі в районі злітно-посадкової смуги аеродрому., проте споруди мають непошкоджений вигляд.

Варто зауважити, що за даними джерел РБК-Україна, російський аеродром було атаковано дронами СБУ. Там на складах зберігалися кориговані авіабомби, а також були стоянки літаків Су-35 і Су-34 і місця зберігання авіапалива.

"Влада Воронезької області та Міноборони РФ повідомляли лише про перехоплені безпілотники і пошкодження житлових будинків", - пише "Радіо Свобода".

Що передувало

Сьогодні вранці стало відомо, що дрони атакували аеродром у Воронезькій області, де знаходяться російські склади з КАБами та стоянки літаків Су-35 і Су-34. У мережі публікувались фото та відеонаслідків атаки. 

Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території "Борсоглєбська".

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