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Появились спутниковые снимки после удара по аэродрому "Борисоглебск", где РФ хранила КАБы

Фото: российский аэродром "Борисоглебск" атаковали дроны 3 октября (кадр от источников)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 3 октября дроны атаковали аэродром в Воронежской области. В сети появился спутниковый снимок военного объекта после ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На спутниковом снимке зафиксировано несколько новых следов пожара в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома, однако сооружения выглядят неповрежденными.

Следует заметить, что по данным источников РБК-Украина, российский аэродром был атакован дронами СБУ. Там на складах хранились корректированные авиабомбы, а также находились стоянки самолетов Су-35 и Су-34 и места хранения авиатоплива.

"Власти Воронежской области и Минобороны РФ сообщали только о перехваченных беспилотниках и повреждениях жилых домов", - пишет "Радио Свобода".

Что предшествовало

Сегодня утром стало известно, что дроны атаковали аэродром в Воронежской области, где находятся российские склады с КАБами и стоянки самолетов Су-35 и Су-34. В сети публиковались фото и видеопоследствия атаки.

Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории "Борсоглебска".

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