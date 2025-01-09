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З'явились супутникові знімки наслідків пожеж у Каліфорнії

Фото: наслідки пожежі у Каліфорнії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Масштабні пожежі охопили Сполучені Штати Америки. Полум'я вже дісталось навіть Голлівудських пагорбів Лос-Анджелеса.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідні знімки із супутника Maxar публікують користувачі Twitter.

На опублікованих кадрах видно, що вогонь завдав значних руйнувань не лише природі, а й міській забудові.

На одних зі знімків видно, що полум'я знищило декілька вулиць в Альтадені, округ Лос-Анджелес, Каліфорнія. 

 Фото: наслідки пожежі у Каліфорнії (x.com/trbrtc)

А на інших знімках вогонь видно руйнування будинків і підприємств уздовж Іст-Альтадена-драйв.

Фото: наслідки пожежі у Каліфорнії (x.com/trbrtc)

На узбережжі також видно спалені ліси та задимлення від пожеж.

Фото: наслідки пожежі у Каліфорнії (x.com/trbrtc)

Варто нагадати, що цей період є "традиційним" для масштабних пожеж у Каліфорнії. Однак цього року вогонь розповсюджується дуже швидко. Це значно впливає на швидкість ліквідації наслідків.

Детально про те, що відбувається у Каліфорнії, та кого у пожежах звинувачують американці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиПожежаКалифорния