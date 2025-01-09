RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Появились спутниковые снимки последствий пожаров в Калифорнии

Фото: последствия пожара в Калифорнии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Масштабные пожары охватили Соединенные Штаты Америки. Пламя уже добралось даже до Голливудских холмов Лос-Анджелеса.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующие снимки со спутника Maxar публикуют пользователи Twitter.

На опубликованных кадрах видно, что огонь нанес значительные разрушения не только природе, но и городской застройке.

На одних из снимков видно, что пламя уничтожило несколько улиц в Альтадене, округ Лос-Анджелес, Калифорния.

Фото: последствия пожара в Калифорнии (x.com/trbrtc)

А на других снимках огонь видно разрушение домов и предприятий вдоль Ист-Альтадена-драйв.

Фото: последствия пожара в Калифорнии (x.com/trbrtc)

На побережье также видны сожженные леса и задымление от пожаров.

Фото: последствия пожара в Калифорнии (x.com/trbrtc)

Стоит напомнить, что этот период является "традиционным" для масштабных пожаров в Калифорнии. Однако в этом году огонь распространяется очень быстро. Это значительно влияет на скорость ликвидации последствий.

Подробно о том, что происходит в Калифорнии, и кого в пожарах обвиняют американцы - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПожарКалифорния