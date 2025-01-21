З'явились супутникові знімки наслідків атаки дронів на нафтобазу в Тульській області
Дрони пошкодили ємності з пально-мастильними матеріалами на комбінаті "8 березня" в Тульській області, Росія. Раніше у ГУР підтвердили успішну атаку на нафтобазу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
На опублікованих за 21 січня знімках видно, що внаслідок удару було пошкоджено принаймні одну ємність із пально-мастильними матеріалами комбінату.
Раніше губернатор Тульської області заявляв, що під час атаки в ніч проти 18 січня спалахнула ємність із пально-мастильними матеріалами на одному з підприємств регіону.
Атаки дронів на російські нафтобази
Зауважимо, останнім часом на території Російської Федерацію постійно відбувають атаки дронів на військові об'єкти та НПЗ. Зокрема, ввечері 17 січня дрони атакували нафтобазу у Калузької області. Мова йшла про промислове підприємство в місті Людиново.
А 18 січня дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області. Як повідомили джерела в ГУР МО, ураження ворожого обʼєкту відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки та дронами українського виробництва.
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