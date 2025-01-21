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З'явились супутникові знімки наслідків атаки дронів на нафтобазу в Тульській області

Вівторок 21 січня 2025 19:01
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З'явились супутникові знімки наслідків атаки дронів на нафтобазу в Тульській області Ілюстративне фото: з'явились знімки наслідків атаки дронів на нафтобазу в Тульській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Дрони пошкодили ємності з пально-мастильними матеріалами на комбінаті "8 березня" в Тульській області, Росія. Раніше у ГУР підтвердили успішну атаку на нафтобазу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На опублікованих за 21 січня знімках видно, що внаслідок удару було пошкоджено принаймні одну ємність із пально-мастильними матеріалами комбінату.

Раніше губернатор Тульської області заявляв, що під час атаки в ніч проти 18 січня спалахнула ємність із пально-мастильними матеріалами на одному з підприємств регіону.

Атаки дронів на російські нафтобази

Зауважимо, останнім часом на території Російської Федерацію постійно відбувають атаки дронів на військові об'єкти та НПЗ. Зокрема, ввечері 17 січня дрони атакували нафтобазу у Калузької області. Мова йшла про промислове підприємство в місті Людиново.

А 18 січня дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області. Як повідомили джерела в ГУР МО, ураження ворожого обʼєкту відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки та дронами українського виробництва.

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