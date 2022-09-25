З'явились нові фото з місця масового поховання в Ізюмі

Процедура ексгумації тіл, які були знайдені на місці масового поховання в Ізюмі, завершена. Знайдені 447 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"447. Стількох вдалося знайти на місці масового поховання в Ізюмі спільними зусиллями військових, поліцейських, рятувальників. Це ще 447 причин помститися і стільки ж причин ніколи не жалкувати, що обрав благородну та необхідну професію - допомагати людям", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними на суботу, 24 вересня, з місця масового поховання в Ізюмі вилучено вже 447 тіл загиблих. Більшість із них – жінки – 215 та 5 дітей.

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