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Появились новые фото с места массового захоронения в Изюме

Фото: появились новые фото с места массового захоронения в Изюме (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Процедура эксгумации тел, найденных на месте массового захоронения в Изюме, завершена. Найдены 447 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"447. Столько удалось найти на месте массового захоронения в Изюме совместными усилиями военных, полицейских, спасателей. Это еще 447 причин отомстить и столько же причин никогда не сожалеть, что выбрал благородную и необходимую профессию - помогать людям", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным на субботу, 24 сентября, с места массового захоронения в Изюме изъято уже 447 тел погибших. Большинство из них - женщины - 215 и 5 детей.

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харков