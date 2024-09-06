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З'явились фото та відео пожежі під Львовом після нічної атаки РФ

Львів, П'ятниця 06 вересня 2024 08:28
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З'явились фото та відео пожежі під Львовом після нічної атаки РФ Фото: наслідки обстрілу РФ у Львівському районі 6 вересня (t.me/dsns_lviv)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники показали масштаб пожежі, спричиненої обстрілом РФ під Львовом у ніч на 6 вересня. Вогонь вже загасили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Львівської області.

"Сьогодні вночі, внаслідок падіння уламків безпілотника, в с. Муроване Львівського району відбулась пожежа", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Львівського району 6 вересня (t.me/dsns_lviv)

За даними рятувальників, на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику горіло 4 великовантажних автомобілі.

"О 04:42 вогнеборці ліквідували пожежу. До ліквідації пожежі залучались 32 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки. Внаслідок події травмованих та загиблих немає", - констатували у ДСНС.

Атака РФ на Львівський район

У ніч проти 6 вересня російські війська знову атакували Україну дронами та ракетами. РФ запустила по Україні 44 дрони-камікадзе.

Зокрема, у Львівському районі через атаку РФ сталася пожежа на складах. Вогонь виник через падіння уламків БПЛА. Загалом окупанти направили три дрони на Львівську область, усі були збиті.

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