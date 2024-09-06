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Появились фото и видео пожара под Львовом после ночной атаки РФ

Львов, Пятница 06 сентября 2024 08:28
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Появились фото и видео пожара под Львовом после ночной атаки РФ Фото: последствия обстрела РФ по Львовскому району 6 сентября (t.me/dsns_lviv)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели показали масштаб пожара, вызванного обстрелом РФ под Львовом в ночь на 6 сентября. Огонь уже потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Львовской области.

"Сегодня ночью в результате падения обломков беспилотника в с. Мурованое Львовского района произошел пожар", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Львовского района 6 сентября (t.me/dsns_lviv)

По данным спасателей, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова горело 4 большегрузных автомобиля.

"В 04:42 пожарные ликвидировали пожар. К ликвидации пожара привлекались 32 спасателя и 6 единиц спецтехники. В результате происшествия травмированных и погибших нет", - констатировали в ГСЧС.

Атака РФ на Львовский район

В ночь на 6 сентября российские войска снова атаковали Украину дронами и ракетами. РФ запустила по Украине 44 дрона-камикадзе.

В частности, во Львовском районе из-за атаки РФ произошел пожар на складах. Огонь возник из-за падения обломков БПЛА. В общей сложности оккупанты направили три дрона на Львовскую область, все были сбиты.

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