З'явились фото наслідків удару по Краматорську, серед поранених четверо дітей

За даними поліції, росіяни завдали удару по Краматорську близько 14:20. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, патрульна поліція та всі профільні служби.

За попередніми даними, в результаті удару одна людина загинула, ще 14 людей отримали поранення - серед них четверо дітей. Точна інформація про кількість постраждалих та руйнування уточнюється.

Фото: наслідки обстрілу Краматорська (t.me/UA_National_Police)

Краматорськ

Краматорськ - одне з найбільших промислових і адміністративних міст Донецької області, яке виконує функції обласного центру на підконтрольній Україні території. Воно відоме своєю машинобудівною промисловістю, зокрема підприємствами, що спеціалізуються на виробництві обладнання для металургії та енергетики.

З 2014 року, після початку російської агресії, Краматорськ став ключовим військовим і логістичним хабом, неодноразово зазнаючи обстрілів з боку окупантів. Попри безпекові виклики, місто продовжує працювати, підтримуючи життя мирних жителів і відіграючи важливу роль у забезпеченні оборони регіону

Обстріли Краматорська

Російські війська продовжують обстріли Краматорська та інших міст Донецької області. 15 січня під час атаки керованою авіабомбою (КАБ) снаряд влучив у квартиру багатоповерхівки, поранивши дев’ять людей.

Окупанти також завдали авіаударів по житлових кварталах Костянтинівки та Краматорська, а 13 лютого обстріляли приватний сектор і промислову зону Краматорська.

Через посилення атак в області триває евакуація мирного населення до безпечніших регіонів, де переселенці отримують необхідну допомогу.

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