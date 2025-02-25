Появились фото последствий удара по Краматорску, среди раненых четверо детей

По данным полиции, россияне нанесли удар по Краматорску около 14:20. В результате атаки повреждены по меньшей мере 17 частных домов.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики, патрульная полиция и все профильные службы.

По предварительным данным, в результате удара один человек погиб, еще 14 человек получили ранения - среди них четверо детей. Точная информация о количестве пострадавших и разрушениях уточняется.

Фото: последствия обстрела Краматорска (t.me/UA_National_Police)

Краматорск

Краматорск - один из крупнейших промышленных и административных городов Донецкой области, который выполняет функции областного центра на подконтрольной Украине территории. Он известен своей машиностроительной промышленностью, в частности предприятиями, специализирующимися на производстве оборудования для металлургии и энергетики.

С 2014 года, после начала российской агрессии, Краматорск стал ключевым военным и логистическим хабом, неоднократно подвергаясь обстрелам со стороны оккупантов. Несмотря на вызовы безопасности, город продолжает работать, поддерживая жизнь мирных жителей и играя важную роль в обеспечении обороны региона

Обстрелы Краматорска

Российские войска продолжают обстрелы Краматорска и других городов Донецкой области. 15 января во время атаки управляемой авиабомбой (КАБ) снаряд попал в квартиру многоэтажки, ранив девять человек.

Оккупанты также нанесли авиаудары по жилым кварталам Константиновки и Краматорска, а 13 февраля обстреляли частный сектор и промышленную зону Краматорска.

Из-за усиления атак в области продолжается эвакуация мирного населения в более безопасные регионы, где переселенцы получают необходимую помощь.

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