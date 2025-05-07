З'явились фото наслідків атаки РФ по Києву: багато пожеж, є загиблі та постраждалі

Російські окупанти зранку, 7 травня, атакували Київ дронами. Внаслідок атаки сталися пожежі, руйнування, є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України і Telegram мера Києва Віталія Кличка.
Зокрема, рятувальники працювали у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах. Також вони розповіли про наслідки атаки РФ щодо кожного району.
Зафіксовано влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 квадратних метрів. Врятовано 5 людей - 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають.
Уламки БпЛА впали на відкриту територію.
Дрон впав на багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталося часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає.
Уламки БпЛА впали на 5-поверховий житловий будинок. На 3-му та 5-му поверхах загорілися квартири. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Наразі пожежу ліквідовано.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію, що дві людини загинули, а загалом - 7 постраждалих.
"Двоє загиблих у житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Там уламки БпЛА влучили в верхні поверхи пʼятиповерхового житлового будинку. Постраждали загалом 7 людей. Серед них - четверо дітей. Трьох із постраждалих медики госпіталізували. Чотирьом надали допомогу на місці", - поінформував він.
Оновлено о 07:09
Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8.
"До 8 зросла кількість постраждалих у столиці. Госпіталізували ще одну жінку. До цього госпіталізували трьох дітей. Таким чином, наразі, ушпиталили чотирьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Загинули внаслідок ворожої атаки двоє мешканців столиці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі та вранці в Києві кілька разів оголосили сигнал повітряної тривоги. Перші два рази - через загрозу балістики, інші два - через дрони.
Так, після другого сигналу тривоги стало відомо, що в напрямку Києва летить швидкісна ціль. Незабаром прогримів вибух і, як уточнила влада, у Солом'янському районі впали уламки ракети.
Унаслідок атаки в складських приміщеннях виникла пожежа. Її площа становила близько 300 метрів квадратних. Кличко інформував, що надходив виклик медиків, але про постраждалих не повідомлялося.
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