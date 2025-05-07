З'явились фото наслідків атаки РФ по Києву: багато пожеж, є загиблі та постраждалі

Зокрема, рятувальники працювали у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах. Також вони розповіли про наслідки атаки РФ щодо кожного району.

Святошинський район

Зафіксовано влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 квадратних метрів. Врятовано 5 людей - 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають.

Солом’янський район

Уламки БпЛА впали на відкриту територію.

Дніпровський район

Дрон впав на багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталося часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає.

Шевченківський район

Уламки БпЛА впали на 5-поверховий житловий будинок. На 3-му та 5-му поверхах загорілися квартири. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Наразі пожежу ліквідовано.

Фото: наслідки атаки РФ в одному з місць у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Скільки людей постраждали

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію, що дві людини загинули, а загалом - 7 постраждалих.

"Двоє загиблих у житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Там уламки БпЛА влучили в верхні поверхи пʼятиповерхового житлового будинку. Постраждали загалом 7 людей. Серед них - четверо дітей. Трьох із постраждалих медики госпіталізували. Чотирьом надали допомогу на місці", - поінформував він.

Оновлено о 07:09

Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8.

"До 8 зросла кількість постраждалих у столиці. Госпіталізували ще одну жінку. До цього госпіталізували трьох дітей. Таким чином, наразі, ушпиталили чотирьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Загинули внаслідок ворожої атаки двоє мешканців столиці", - йдеться у повідомленні.