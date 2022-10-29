З'явилася перша реакція ООН на вихід Росії з зернової угоди

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликають утримуватись від дій, спрямованих на зрив зернової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як заявив заступник спікера генерального секретаря ООН Фархан Хак, в організації бачили російську заяву про вихід з зернової угоди. Зараз з цього приводу підтримують зв'язок із владою Росії.

"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу", - наголосив він.