З'явилася актуальна мапа боїв в Україні від британської розвідки

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 4 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану в Twitter .

Судячи з мапи, українські військові продовжують наступ в Харківській області (на Ізюмському напрямку), в Херсонській області (на Миколаївському та Криворізькому напрямках).

Окупанти не полишають спроб наступу в районі Бахмуту Донецької області, утримуючи під своїм контролем Луганську область.