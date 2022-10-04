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З'явилася актуальна мапа боїв в Україні від британської розвідки

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Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 13:07
З'явилася актуальна мапа боїв в Україні від британської розвідки Фото: з'явилася актуальна мапа боїв в Україні від британської розвідки (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 4 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану в Twitter.

Судячи з мапи, українські військові продовжують наступ в Харківській області (на Ізюмському напрямку), в Херсонській області (на Миколаївському та Криворізькому напрямках).

З'явилася актуальна мапа боїв в Україні від британської розвідки

Окупанти не полишають спроб наступу в районі Бахмуту Донецької області, утримуючи під своїм контролем Луганську область.

Нагадаємо, 2 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ звільнили населені пункти Архангельське та Миролюбівка у Херсонській області.

Як повідомлялось, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 370 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 800 військовослужбовців.

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