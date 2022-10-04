Появилась актуальная карта боев в Украине от британской разведки

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на вторник, 4 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter .

Судя по карте, украинские военные продолжают наступление в Харьковской области (на Изюмском направлении), в Херсонской области (на Николаевском и Криворожском направлениях).

Оккупанты не оставляют попыток наступления в районе Бахмута Донецкой области, удерживая под своим контролем Луганскую область.