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Появилась актуальная карта боев в Украине от британской разведки

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Украина, Вторник 04 октября 2022 13:07
Появилась актуальная карта боев в Украине от британской разведки Фото: появилась актуальная карта боев в Украине от британской разведки (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на вторник, 4 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.

Судя по карте, украинские военные продолжают наступление в Харьковской области (на Изюмском направлении), в Херсонской области (на Николаевском и Криворожском направлениях).

Появилась актуальная карта боев в Украине от британской разведки

Оккупанты не оставляют попыток наступления в районе Бахмута Донецкой области, удерживая под своим контролем Луганскую область.

Напомним, 2 октября президент Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освободили населенные пункты Архангельское и Миролюбовка в Херсонской области.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 800 военнослужащих.

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