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"З цим звуком прокидається моя країна". Берінчик яскраво нагадав світу про війну: відео

Ер-Ріяд, П'ятниця 17 травня 2024 12:38
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"З цим звуком прокидається моя країна". Берінчик яскраво нагадав світу про війну: відео Фото: Денис Берінчик на прес-конференції (В. Носач/РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Денис Берінчик перед поєдинком проти мексиканця Емануеля Наваррете публічно підняв тему тривалої війни Росії проти України. Він умікнув сигнал повітряної тривоги на прес-конференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LuckyPunch.

Бій Берінчик – Наваррете відбудеться 19 травня в американській Каліфорнії. У ринг боксери вийдуть на "Печанзі Арені" в Сан-Дієго. Початок поєдинку – не раніше 04:00 за київським часом.

"З цим звуком прокидається моя країна, живе понад 2 роки – кожного дня, кожну секунду. Цей звук означає, що Росія забирає чиєсь життя або щось руйнує – кожного дня, багато разів", – заявив Берінчик після того, як увімкнув сирену під час спілкування з журналістами.

Українець також подякував захисникам України за можливість підготуватися до поєдинку та приїхати в Штати. Окрім того, він закликав світ продовжувати підтримку батьківщини. "Stand with Ukraine", – резюмував Берінчик.

Хто такий Денис Берінчик

Уродженець Краснодона, боксер легкої та першої напівсередньої ваги. Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року. Прізвисько – "Український танк".

З аматорів перейшов до напівпрофесіональної ліги WSB. Провів 5 поєдинків за "Українських отаманів". На профі-рингу опинився в 2015 році. Рекорд виступів – 18 поєдинків, 18 перемог (9 – нокаутом).

Більшість поєдинків провів у Києві та Броварах. Бій проти француза Менді в 2022 році відбувся на лондонському "Тоттенхем Стедіум", а торік переміг шведа Їгіта в андеркарді поєдинку Усика проти Дюбуа у польському Вроцлаві.

До слова, раніше пригадали найяскравіші нокаути в кар'єрі Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Бокс Денис Беринчик Війна Росії проти України
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