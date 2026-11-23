Из-под завалов в Дымере достали тело еще одного человека, погибших шесть человек.
Число погибших в результате удара российского дрона по пятиэтажке в Дымере на Киевщине возросло до шести. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченко и ГСЧС.
По состоянию на 23:05 спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного дома тело шестого погибшего человека, сообщили в ГСЧС.
Ткаченко назвал это еще одной невосполнимой утратой и выразил соболезнования семье погибшей. По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.
Россия ударила дроном по пятиэтажке в Дымере, разрушив часть дома. Как разворачивались события после удара, РБК-Украина рассказывала в хронологии атаки.
На этой неделе оккупанты массированно атаковали и саму столицу. 20 ноября в результате баллистических ударов по Киеву погибли три работника "Киевводоканала", повреждены три моста через Днепр.