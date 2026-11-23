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Число погибших в результате удара российского дрона по пятиэтажке в Дымере на Киевщине возросло до шести. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченко и ГСЧС.

По состоянию на 23:05 спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного дома тело шестого погибшего человека, сообщили в ГСЧС. Ткаченко назвал это еще одной невосполнимой утратой и выразил соболезнования семье погибшей. По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.