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З-під завалів будинку в Одесі дістали тіло дівчинки

Фото: з-під завалів будинку дістали тіло ще однієї дитини (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір з-під завалів в Одесі дістали тіло ще однієї дитини. Наразі відомо вже про 5 дітей, які загинули від атаки дрона по багатоповерхівці вчора, 2 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ще одна загибла дитина - дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України", - повідомив Кіпер.

Нагадаємо, ми писали, що раніше сьогодні рятувальники виявили тіло брата Злати - Сергія.

Удар росіян по Одесі

В ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. Після першої години ночі в місті чули вибухи, після чого стало відомо про влучання одного з ворожих безпілотників у багатоповерхівку.

Станом на зараз відомо про 11 загиблих в результаті ворожої атаки, з них четверо - діти.

Як повідомляли в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ, в результаті ворожої атаки на Одесу загинула сім'я військових з 7-місячною донькою.

Крім того, сьогодні на зв'язок з рятувальниками вийшли 3 людини, які були в переліках ймовірних осіб, які можуть перебувати під завалами. Однак під завалами багатоповерхівки все ще можуть перебувати люди.

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