З'єднає українську та європейську енергосистеми. "Енергоатом" невдовзі запустить повітряну ЛЕП

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Енергоатом ".

Як розповіли в "Енергоатомі", дана ЛЕП працювала ще за СРСР, однак була виведена з експлуатації та з 1991 року.

Працівники вже змонтували частину необхідного обладнання для запуску. Окрім цього спеціалісти проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Лінію можна буде вводити в експлуатацію після того, як "Укренерго" виконає свою частину зобов'язань. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити у квітні.

"У перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки", - сказав президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.