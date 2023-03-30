З'єднає українську та європейську енергосистеми. "Енергоатом" невдовзі запустить повітряну ЛЕП
"Енергоатом" готує запуск повітряної лінії, яка через Польщу допоможе з'єднатися українській та європейській енергосистемі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".
Як розповіли в "Енергоатомі", дана ЛЕП працювала ще за СРСР, однак була виведена з експлуатації та з 1991 року.
Працівники вже змонтували частину необхідного обладнання для запуску. Окрім цього спеціалісти проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Лінію можна буде вводити в експлуатацію після того, як "Укренерго" виконає свою частину зобов'язань. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити у квітні.
"У перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки", - сказав президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що найближчим часом відключення світла в Україні не планується, якщо не буде обстрілів та пошкоджень енергооб'єктів.
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