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З'єднає українську та європейську енергосистеми. "Енергоатом" невдовзі запустить повітряну ЛЕП

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Україна, Четвер 30 березня 2023 16:49
З'єднає українську та європейську енергосистеми. "Енергоатом" невдовзі запустить повітряну ЛЕП Фото: "Енергоатом" невдовзі запустить повітряну ЛЕП (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

"Енергоатом" готує запуск повітряної лінії, яка через Польщу допоможе з'єднатися українській та європейській енергосистемі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Як розповіли в "Енергоатомі", дана ЛЕП працювала ще за СРСР, однак була виведена з експлуатації та з 1991 року.

Працівники вже змонтували частину необхідного обладнання для запуску. Окрім цього спеціалісти проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Лінію можна буде вводити в експлуатацію після того, як "Укренерго" виконає свою частину зобов'язань. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити у квітні.

"У перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки", - сказав президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що найближчим часом відключення світла в Україні не планується, якщо не буде обстрілів та пошкоджень енергооб'єктів.

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Энергоатом Линия электропередач
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