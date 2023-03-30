Соединит украинскую и европейскую энергосистему. "Энергоатом" вскоре запустит воздушную ЛЭП
"Энергоатом" готовит запуск воздушной линии, которая через Польшу поможет соединиться украинской и европейской энергосистеме.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".
Как рассказали в "Энергоатоме", данная ЛЭП работала еще при СССР, однако была выведена из эксплуатации и с 1991 года.
Сотрудники уже смонтировали часть необходимого оборудования для запуска. Кроме этого специалисты проводят работы, предшествующие пусконаладочной. Линию можно будет вводить в эксплуатацию после того, как Укрэнерго выполнит свою часть обязательств. По оценкам специалистов, работы НЭК может закончить в апреле.
"В перспективе эта линия электропередачи даст Украине возможность экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС, что будет иметь положительное влияние на развитие отечественной экономики", - сказал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что в ближайшее время отключение света в Украине не планируется, если не будет обстрелов и повреждений энергообъектов.
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