"З думкою про Батьківщину". В Естонії помер український письменник і журналіст Олег Гончаренко

Повідомлення про смерть

Про смерть Гончаренка повідомила у своєму Facebook голова запорізької обласної організації Національної спілки письменників України Ольга Стадніченко.

"З глибоким сумом Запорізька обласна організація НСПУ повідомляє, що 20 червня пішов у Вічність наш колега, відомий український поет Олег Гончаренко після важкої тривалої хвороби на чужині", - йдеться у дописі.

Зазначається, що близько двох років письменник перебував в окупації, переніс дуже важкий психологічний емоційний тиск, виїхав з окупації, але пережити розлуку з Батьківщиною не вдалося.

За словами Стадніченко, Гончаренко "прожив яскраве, творче життя, залишив по собі багату творчу спадщину, був лауреатом численних літературних премій і конкурсів, працював з українським словом багато і плідно, з любов'ю патріота рідної землі".

"Якби не ця фашистська навала, ми прочитали б ще багато яскравих віршів Олега Гончаренка. Світла пам'ять нашому колезі", - підсумувала вона.

Повідомлення про смерть письменника (скріншот: facebook.com/Ольга Стадніченко)

Обставини смерті й творчі здобутки Гончаренка

Згідно з інформацією Національної спілки журналістів України, Гончаренко помер на 65-му році життя. Уточнюється, що він був відомим журналістом, публіцистом, поетом, краєзнавцем, громадським діячем, волонтером, а також почесним громадянином міста Мелітополя Запорізької області.

"Він під тиском окупантів був змушений залишити рідне місто й помер на чужині. Його прах перевезуть до Мелітополя та захоронять у рідну землю", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що від початку окупації ворогом міста Мелітополь у березні 2022 року й аж до 6 грудня 2023 року Олег Миколайович перебував у дуже важкому психологічному стані.

"За ним стежили, йому неодноразово погрожували арештом, примушували отримати російський паспорт, але він не піддався впливу загарбників та виїхав з окупованої території", - розповіли в НСЖУ.

Уточнюється, що вже в Естонії Гончаренко важко захворів, а Національна спілка журналістів України допомагала його родині з лікуванням за кордоном.

"Олег Миколайович - член Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників України, Національної спілки краєзнавців України, а також Міжнародної румунської Академії міжкультурних взаємозв'язків, Міжнародного клубу Абая (Казахстан)", - поділились в НСЖУ.

Олег Гончаренко (фото: nsju.org)

Крім того, Гончаренко був кореспондентом мелітопольської газети "Новий день". Публікувався у ЗМІ Польщі, Румунії, Казахстану.

Був переможцем державних та міжнародних конкурсів, тричі лауреатом Всеукраїнського конкурсу "Українська мова - мова єднання".

Відзначений премією імені Павла Тичини за збірку поезій "Серце у вогні".

Нагороджений медалями Івана Мазепи та Олександра Довженка Міжнародної Академії літератури та мистецтв України, медаллю Мелітопольської міської ради "Волонтер України. За покликом душі".