"С мыслью о Родине". В Эстонии умер украинский писатель и журналист Олег Гончаренко

Сообщение о смерти

О смерти Гончаренко сообщила в своем Facebook глава запорожской областной организации Национального союза писателей Украины Ольга Стадниченко.

"С глубокой печалью Запорожская областная организация НСПУ сообщает, что 20 июня ушел в Вечность наш коллега, известный украинский поэт Олег Гончаренко после тяжелой продолжительной болезни на чужбине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около двух лет писатель находился в оккупации, перенес очень тяжелое психологическое эмоциональное давление, уехал из оккупации, но пережить разлуку с Родиной не удалось.

По словам Стадниченко, Гончаренко "прожил яркую, творческую жизнь, оставил после себя богатое творческое наследие, был лауреатом многочисленных литературных премий и конкурсов, работал с украинским словом много и плодотворно, с любовью патриота родной земли".

"Если бы не это фашистское нашествие, мы бы прочитали еще много ярких стихов Олега Гончаренко. Светлая память нашему коллеге", - подытожила она.

Сообщение о смерти писателя (скриншот: facebook.com/Ольга Стадниченко)

Обстоятельства смерти и творческие достижения Гончаренко

Согласно информации Национального союза журналистов Украины, Гончаренко скончался на 65-м году жизни. Уточняется, что он являлся известным журналистом, публицистом, поэтом, краеведом, общественным деятелем, волонтером, а также почетным гражданином города Мелитополя Запорожской области.

"Он под давлением оккупантов был вынужден покинуть родной город и умер на чужбине. Его прах перевезут в Мелитополь и захоронят в родную землю", - рассказали в сообщении.

Отмечается, что с начала оккупации врагом города Мелитополь в марте 2022 года и до 6 декабря 2023 года Олег Николаевич находился в очень тяжелом психологическом состоянии.

"За ним следили, ему неоднократно угрожали арестом, заставляли получить российский паспорт, но он не поддался влиянию захватчиков и уехал с оккупированной территории", - рассказали в НСЖУ.

Уточняется, что уже в Эстонии Гончаренко тяжело заболел, а Национальный союз журналистов Украины помогал его семье с лечением за границей.

"Олег Николаевич - член Национального союза журналистов Украины, Национального союза писателей Украины, Национального союза краеведов Украины, а также Международной румынской Академии межкультурных взаимосвязей, Международного клуба Абая (Казахстан)", - поделились в НСЖУ.

Олег Гончаренко (фото: nsju.org)

Кроме того, Гончаренко являлся корреспондентом мелитопольской газеты "Новий день". Публиковался в СМИ Польши, Румынии, Казахстана.

Был победителем государственных и международных конкурсов, трижды лауреатом Всеукраинского конкурса "Українська мова - мова єднання".

Отмечен премией имени Павла Тычины за сборник стихов "Серце у вогні".

Награжден медалями Ивана Мазепы и Александра Довженко Международной Академии литературы и искусств Украины, медалью Мелитопольского городского совета "Волонтер України. За покликом душі".