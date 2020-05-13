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Голик: в каждом городе должны научиться хранить память о героях, погибших в АТО

Новости » Политика     13.05.2020 - 10:00
Голик: в каждом городе должны научиться хранить память о героях, погибших в АТО
Фото: Юрий Голик (facebook.com)

На Аллее Героев в Днепре более 500 фотографий погибших воинов

Аллее героев в Днепре, увековечившей память о воинах, погибших на российско-украинской войне, исполнилось 3 года, и в каждом городе должны научиться так же бережно хранить память о героях, погибших на этой войне. Об этом заявил бывший советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Три года назад, 12 мая 2017, мы открыли в Днепре построенную нами Аллею Героев в сквере возле Днепропетровской ОГА. Ее мы построили вместе с теми, кому, как и нам, не все равно. Ее мы построили в память о тех, кто ценой своей жизни отстоял Свободу и Независимость Украины", - написал Голик.

Он также сообщил, что на Аллее Героев более 500 фотографий погибших воинов. По словам Голика, в их глаза нужно регулярно смотреть всем, чтобы понимать цену, которую платит страна за свою свободу.

Голик: в каждом городе должны научиться хранить память о героях, погибших в АТО

Кроме того, за все это время на аллее побывали сотни тысяч людей, первые лица страны, иностранные делегации, школьники, добавляет Голик. Посещение Аллеи героев и Музея АТО является обязательной частью программы для многих.

"Очень хочу, чтобы в каждом городе научились бережно хранить память о героях, погибших на этой войне. Очень хочу, чтобы вместо разговоров о патриотизме, были действия. Как у нас", - отметил Голик.

Напомним, команда главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в 2015-2019 годах создала Аллею Героев, первый в Украине Музей АТО и первый в стране Центр помощи ветеранам АТО, ставший образцом для всех областных администраций.

Ранее сообщалось, что экспозиция Музея АТО в Днепре доступна в 3D-формате для зрителей из любой точки мира.

Теги Новости Украины ФК ДнепрЮрий ГоликНовости АТО
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