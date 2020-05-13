Голик: в каждом городе должны научиться хранить память о героях, погибших в АТО

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

На Аллее Героев в Днепре более 500 фотографий погибших воинов

Аллее героев в Днепре, увековечившей память о воинах, погибших на российско-украинской войне, исполнилось 3 года, и в каждом городе должны научиться так же бережно хранить память о героях, погибших на этой войне. Об этом заявил бывший советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Три года назад, 12 мая 2017, мы открыли в Днепре построенную нами Аллею Героев в сквере возле Днепропетровской ОГА. Ее мы построили вместе с теми, кому, как и нам, не все равно. Ее мы построили в память о тех, кто ценой своей жизни отстоял Свободу и Независимость Украины", - написал Голик.

Он также сообщил, что на Аллее Героев более 500 фотографий погибших воинов. По словам Голика, в их глаза нужно регулярно смотреть всем, чтобы понимать цену, которую платит страна за свою свободу.

Кроме того, за все это время на аллее побывали сотни тысяч людей, первые лица страны, иностранные делегации, школьники, добавляет Голик. Посещение Аллеи героев и Музея АТО является обязательной частью программы для многих.

"Очень хочу, чтобы в каждом городе научились бережно хранить память о героях, погибших на этой войне. Очень хочу, чтобы вместо разговоров о патриотизме, были действия. Как у нас", - отметил Голик.

Напомним, команда главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в 2015-2019 годах создала Аллею Героев, первый в Украине Музей АТО и первый в стране Центр помощи ветеранам АТО, ставший образцом для всех областных администраций.

Ранее сообщалось, что экспозиция Музея АТО в Днепре доступна в 3D-формате для зрителей из любой точки мира.