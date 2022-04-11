Південний міст у Києві відкрили для всього транспорту

З 11 квітня в Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Щоб нормалізувати рух автотранспорту і зменшити пробки в столиці, з сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту", - зазначив він.

Відсьогодні сполучення між лівим і правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:

Північний

Дарницький

Південний

"Також поступово збільшуємо кількість маршрутів громадського транспорту столиці", - додав Кличко.