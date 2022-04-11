ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Південний міст у Києві відкрили для всього транспорту

Новость на русском →
Київ, Понеділок 11 квітня 2022 10:00
Південний міст у Києві відкрили для всього транспорту Фото: Південний міст у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

З 11 квітня в Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Щоб нормалізувати рух автотранспорту і зменшити пробки в столиці, з сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту", - зазначив він.

Відсьогодні сполучення між лівим і правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:

  • Північний
  • Дарницький
  • Південний

"Також поступово збільшуємо кількість маршрутів громадського транспорту столиці", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві деякі приватні перевізники відновили роботу, РБК-Україна публікувало список маршрутів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Южный мост
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни