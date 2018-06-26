С южной Сирии от боевых действий сбежали 45 тыс. человек, - ООН

24 июня российские военные самолеты нанесли удары по повстанцам в южных районах Сирии

По меньшей мере 45 тысяч человек сбежали от боевых действий с провинции Дараа на юго-западе Сирии. Об этом сообщили в офисе ООН по координации гуманитарных вопросов, пишет DW.

В ООН отмечают, что из-за боев количество беженцев может удвоиться. Они двигаются в сторону границы с Иорданией.

Как отмечается, в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека ранее сообщали, что с 19 июня, когда сирийская армия и ее союзники начали наступление в Дараа, погибли по меньшей мере 29 гражданских.

Очевидцы из повстанцев на месте событий говорят, что впервые за год вертолеты сбрасывают на центр провинции бочковые бомбы. Наступление сирийских правительственных сил с воздуха поддерживает российская авиация.

Дараа остается одним из последних регионов, который после семи лет гражданской войны в Сирии контролируют силы, оппозиционные Башару Асаду. Последний уже пообещал вернуть контроль правительству над провинцией.

Правительственные вертолеты также разбрасывают пропагандистские листовки, где анонсируют приход армии и призывают "выбросить террористов".

Напомним, ранее сообщалось, что Российская авиация возобновила бомбардировки на юге Сирии.