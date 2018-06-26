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Інтерв'ю

З південної Сирії від бойових дій втекли 45 тис. осіб, - ООН

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 14:30
Іллюстративне фото: Сирія (rfsmediaoffice.com)
Іллюстративне фото: Сирія (rfsmediaoffice.com)

24 червня російські військові літаки завдали ударів по повстанцях в південних районах Сирії

Щонайменше 45 тисяч людей втекли від бойових дій з провінції Дар'а на південному заході Сирії. Про це повідомили в офісі ООН з координації гуманітарних питань, пише DW.

У ООН зазначають, що через бої кількість утікачів може подвоїтися. Вони рухаються у бік кордону з Йорданією.

Як зазначається, у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини раніше повідомляли, що з 19 червня, коли сирійська армія та її союзники почали наступ в Дар'а, загинули щонайменше 29 цивільних.

Очевидці з повстанців на місці подій кажуть, що вперше за рік гелікоптери скидають на центр провінції бочкові бомби. Наступ сирійських урядових сил з повітря підтримує також російська авіація.

Дар'а залишається одним з останніх регіонів, який після семи років громадянської війни в Сирії контролюють сили, опозиційні Башарові Асаду. Останній уже пообіцяв повернути контроль уряду над провінцією.

Урядові гелікоптери також розкидають пропагандистські листівки, де анонсують прихід армії та закликають "викинути терористів".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Російська авіація відновила бомбардування на півдні Сирії.

 

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Теги публікації: Сирія, боевые действия, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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