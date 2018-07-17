В Южной Корее разбился военный вертолет, погибли пять человек

Минобороны Южной Кореи сформировало следственную группу для расследования

Пять человек погибли и один пострадал в ходе крушения вертолета морской пехоты Южной Кореи в военном аэропорту города Пхохан на юго-востоке республики. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на представителя морской пехоты.

Указано, что вертолет проводил испытательный полет после ремонта, а затем рухнул вниз с высоты десять метров и загорелся.

Всего на борту находились шесть членов экипажа, пострадавший был госпитализирован.

Министерство обороны страны сформировало следственную группу для выяснения причин аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет Gazelle вооруженных сил Франции в Кот-д'Ивуаре разбился во время учений. В результате крушения погиб пилот, еще один военный был ранен. Отмечалось, что пилот вертолета погиб от полученных травм.

В июне в Болгарии разбился военный вертолет Ми-17, в результате чего погибли двое человек. Техники собщали, что машина была полностью исправна, а пилоты были опытными: у одного пилота налет составлял около 500 часов, у второго - около 600.