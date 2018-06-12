В Болгарии упал военный вертолет, есть погибшие

Вертолет в Болгарии упал с 30-метровой высоты

В Болгарии в результате крушения военного вертолета Ми-17 погибли двое человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны Болгарии, передает BgNews.

Известно, что крушение вертолета произошло на юге Болгарии в районе аэропорта Пловдива. Вертолет упал с 30-метровой высоты.

По словам техников, машина была полностью исправна. Вертолет произведен в 1989 году, в 2016 был проведен его капитальный ремонт. Также были опытными пилоты, - у одного пилота налет составлял около 500 часов, у второго - около 600

На место крушения военного вертолета прибыл министр обороны Красимир Каракачанов. Ему доложили, что оба погибших пилота были в звании капитанов. Бортовой техник вертолета сейчас в тяжелом состоянии находится в Университетской больнице Пловдива. По информации врачей, опасности для его жизни нет

Сейчас ведется следствие для установления причин авиакатастрофы.

Напомним, ранее у острова Окинава в Японии разбился американский истребитель F-15.