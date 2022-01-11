ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Южной Корее разбился истребитель

Новина українською →
Южная Корея, Вторник 11 января 2022 13:49
В Южной Корее разбился истребитель Фото: военный парад (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Истребитель F-5E ВВС Южной Кореи разбился в 40 км к югу от Сеула. Пилот пытался катапультироваться, но погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Пилот ВВС погиб после крушения истребителя F-5E в центральной части Южной Кореи во вторник, сообщили военные. По их словам, самолет врезался в гору в Хвасоне, примерно в 40 км к югу от Сеула, в 13:46 после взлета с базы ВВС в соседнем городе Сувон", - пишет издание.

В ВВС Южной Кореи заявили, что перед катастрофой на борту истребителя загорелась сигнальная лампочка, предупреждающая о возгорании двигателя.

Пилот пытался катапультироваться, но безрезультатно.

Напомним, военные Тайваня ведут поиски пропавшего с радаров истребителя F-16 тайваньских ВВС. Во время учений у побережья поселка Дунши в городе Цзяи истребитель F-16V ​​внезапно пропал с экранов радаров, и наземные экипажи потеряли с ним связь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиакатастрофа
NEWS
Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего
Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего
DAILY
Шаг навстречу. Как Украина готовится легализовать каннабис и что может этому помешать
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Шаг навстречу. Как Украина готовится легализовать каннабис и что может этому помешать