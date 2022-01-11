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У Південній Кореї розбився винищувач

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Південна Корея, Вівторок 11 січня 2022 13:49
У Південній Кореї розбився винищувач Фото: військовий парад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Винищувач F-5E ВПС Південної Кореї розбився в 40 км на південь від Сеула. Пілот намагався катапультуватися, але загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

"Пілот ВПС загинув після краху винищувача F-5E в центральній частині Південної Кореї у вівторок, повідомили військові. За їхніми словами, літак врізався в гору в Хвасоні, приблизно в 40 км на південь від Сеула, о 13:46 після зльоту з бази ВПС в сусідньому місті Сувон", - пише видання.

У ВПС Південної Кореї заявили, що перед катастрофою на борту винищувача загорілася сигнальна лампочка, що попереджає про загоряння двигуна.

Пілот намагався катапультуватися, але безрезультатно.

Нагадаємо, військові Тайваню ведуть пошуки зниклого з радарів винищувача F-16 тайваньських ВВС. Під час навчань біля узбережжя селища Дунші в місті Цзяї винищувач F-16v раптово зник з екранів радарів, і наземні екіпажі втратили з ним зв'язок.

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