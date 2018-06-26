В Южной Корее произошел пожар на парковке, пострадали 30 человек

Сейчас 40 пожарных машин и 115 пожарных пытаются потушить огонь

В южнокорейском городе Седжон в результате пожара на подземной парковке здания, которое строется, по меньшей мере 27 человек получили травмы, а троих еще ищут. Об этом сообщает Yonhap.

"В результате пожара на подземной парковке в строящемся доме, в центральном регионе Южной Кореи по меньшей мере 27 человек получили травмы. Трех человек еще ищут", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что всех пострадавших доставили в больницу.

По данным строительной фирмы, на месте инцидента находилось по меньшей мере 169 рабочих.

Сейчас 40 пожарных машин и 115 пожарных пытаются потушить огонь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде самолет совершил экстренную посадку из-за возгорания.