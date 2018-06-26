У Південній Кореї сталася пожежа на парковці, постраждали 30 людей

Наразі 40 пожежних машин і 115 вогнеборців намагаються загасити вогонь
У південнокорейському місті Седжон унаслідок пожежі на підземній парковці будівлі, яка споруджується, щонайменше 27 людей зазнали травм, а трьох осіб іще шукають. Про це повідомляє Yonhap.
"Внаслідок пожежі на підземній парковці будинку, який споруджується, у центральному регіоні Південної Кореї щонайменше 27 людей дістали травми. Трьох осіб іще шукають", - йдеться у повідомленні.
Так, зазначається, що всіх потерпілих доправлено до лікарні.
За даними будівельної фірми, на місці інциденту перебувало щонайменше 169 робітників.
Наразі 40 пожежних машин і 115 вогнеборців намагаються загасити вогонь.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Канаді літак здійснив екстрену посадку через загоряння.