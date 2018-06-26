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Інтерв'ю

У Південній Кореї сталася пожежа на парковці, постраждали 30 людей

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 14:10
Іллюстративне фото: пожежа (dsns.gov.ua)
Іллюстративне фото: пожежа (dsns.gov.ua)

Наразі 40 пожежних машин і 115 вогнеборців намагаються загасити вогонь

У південнокорейському місті Седжон унаслідок пожежі на підземній парковці будівлі, яка споруджується, щонайменше 27 людей зазнали травм, а трьох осіб іще шукають. Про це повідомляє Yonhap.

"Внаслідок пожежі на підземній парковці будинку, який споруджується, у центральному регіоні Південної Кореї щонайменше 27 людей дістали травми. Трьох осіб іще шукають", - йдеться у повідомленні.

Так, зазначається, що всіх потерпілих доправлено до лікарні.

За даними будівельної фірми, на місці інциденту перебувало щонайменше 169 робітників.

Наразі 40 пожежних машин і 115 вогнеборців намагаються загасити вогонь.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Канаді літак здійснив екстрену посадку через загоряння.

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Теги публікації: Южная Корея, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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