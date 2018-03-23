В Южной Корее готовы арестовать уже четвертого экс-президента

За коррупцию готовятся арестовать экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака

В четверг, 22 марта, центральный районный суд Сеула в четверг выдал прокурорам ордер на арест бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака, которого обвиняют, в частности, во взяточничестве. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В частности, ему инкриминируют взяточничество, растрату, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью и хищения.

Напомним, экс-президента, возглавлявшего Южную Корею в 2008-2013 годах, обвиняют в создание нелегального фонда, с помощью которого он незаконно присвоил около 25 млн долларов. Как результат, в случае признания вины, Ли Мен Баку грозит 45 лет заключения.

Как отмечается, взятие 76-летнего Ли Мен Бака под стражу было названо необходимой мерой, так как следствие опасается, что он может повлиять на расследование, уничтожив доказательства.

Это уже четвертый арест бывших лидеров Южной Кореи.

Первым из бывших лидеров Южной Кореи был арестован 16 ноября 1995 года президент в 1988-1993 гг. Ро Тхэ У. Его приговорили к 17 годам лишения свободы, в частности, за создание фиктивных фондов с взятками от местных бизнесменов.

Вторым арестованным бывшим лидером был предшественник Ро - Чон Ду Хван, который возглавлял страну с 1980 по 1988 годы. Его арест состоялся 3 декабря 1995 года по обвинениям в планировании переворота после того, как экс-президента Пак Чон Хи убил начальник его собственной разведки.

Третий случай касается Пак Кын Хе, предшественницы действующего президента. Ее арестовали 31 марта прошлого года по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и разглашении государственной тайны. Конституционный суд страны за 21 день до задержания Пак одобрил решение о его импичменте.

Напомним, как сообщалось ранее, южнокорейские прокуроры добивались ареста экс-президента страны Ли Мен Бака. Против экс-президента Ли Мен Бака завели уголовное дело по факту получения взятки в размере 11 млрд вон, от сотрудников национального разведывательного агентства Южной Кореи и известных предприятий страны.