На экс-президента Южной Кореи заведено уголовное дело

Против экс-президента Ли Мен Бака завели уголовное дело по факту получения взятки в размере 11 млрд вон, от сотрудников национального разведывательного агентства Южной Кореи и известных предприятий страны. Об этом сообщает издание Yonhap.

В частности, сообщается, что прокуроры Южной Кореи запросили ордер на арест бывшего президента Ли Мен Бака по обвинению в растрате и злоупотреблении полномочиями. Таким образом, экс-президент стал четвертым главой государства, которому были предъявлены обвинения в коррупции. Руководитель страны Ли Мен Бак, занимал этот пост с 2008 по 2013 годы, теперь он обвиняется в получении взятки на сумму около 11 млрд вон (10,3 млн долларов) от сотрудников национальной разведывательной службы Южной Кореи и предприятий, в число которых входит даже Samsung.

"Мы объяснили неизбежную необходимость ареста подозреваемого, а также то, что существует большая опасность того, что он уничтожит доказательства, поскольку Ли Мен Бак отрицал аргументы стороны обвинения", - рассказал сотрудник прокуратуры южнокорейскому изданию.

Возможный арест Ли Мен Бака произойдет всего через год после того, как его преемница на посту президента, Пак Кын Хе, была заключена под стражу по обвинениям в коррупции. В прошлом месяце прокуроры попросили суд назначить ей наказание в виде 30 лет лишения свободы. Напомним, Пак Кын Хе обвиняется в незаконном получении около $21 млн долларов

Ли Мен Бак, вероятно, станет четвертым бывшим президентом страны, которому официально будет предъявлено уголовное обвинение. Помимо Пак Кын Хе, этой участи "удостоились" Чон Ду Хван и Ро Дэ У. Они были осуждены за взяточничество и мятеж в 1996 году и приговорены к смертной казни, однако позже помилованы судом. Еще одному экс-лидеру страны Но Му Хену официально не было предъявлено обвинение, однако он совершил самоубийство в 2009 году после того, как прокуроры допросили его по обвинению в растрате.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2017 году бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Мен Сук вышла на свободу после двух лет тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Yonhap. Хан Мен Сук, которая возглавляла правительство с 2006 по 2007 год, отбывала наказание с 2015 года после того, как суд признал ее виновной в получении 900 млн вон (почти 793 тыс. долларов) взятки от строительной компании.