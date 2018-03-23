У Південній Кореї готові заарештувати вже четвертого екс-президента

За корупцію готуються заарештувати екс-президента Південної Кореї Лі Мен Бака

У четвер, 22 березня, центральний районний суд Сеула в четвер видав прокурорам ордер на арешт колишнього президента Південної Кореї Лі Мен Бака, якого звинувачують, зокрема, у хабарництві. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Зокрема, йому інкримінують хабарництво, розтрати, ухилення від сплати податків, зловживання владою та розкрадання.

Нагадаємо, екс-президента, який очолював Південну Корею у 2008-2013 роках, звинувачують у створення нелегального фонду, з допомогою якого він незаконно привласнив близько 25 млн доларів. Як результат, у разі визнання провини, Лі Мен Баку загрожує 45 років ув'язнення.

Як наголошується, взяття 76-річного Лі Мен Бака під варту було названо необхідною мірою, так як наслідок побоюється, що він може вплинути на розслідування, знищивши докази.

Це вже четвертий арешт колишніх лідерів Південної Кореї.

Першим з колишніх лідерів Південної Кореї був заарештований 16 листопада 1995 року президент у 1988-1993 рр. Рв Тхе Р. Його засудили до 17 років позбавлення волі, зокрема, за створення фіктивних фондів з хабарами від місцевих бізнесменів.

Другим заарештованим колишнім лідером був попередник Ро - Чон Ду Хван, який очолював країну з 1980 по 1988 роки. Його арешт відбувся 3 грудня 1995 року за звинуваченням у плануванні перевороту після того, як екс-президента Пак Чон Хі убив начальник його власної розвідки.

Третій випадок стосується Пак Кин Хе, попередниці чинного президента. Її заарештували 31 березня минулого року за звинуваченнями у хабарництві, зловживанні владою і розголошенні державної таємниці. Конституційний суд країни за 21 день до затримання Пак схвалив рішення про його імпічмент.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, південнокорейські прокурори домагалися арешту екс-президента країни Лі Мен Бака. Проти екс-президента Лі Мен Бака завели кримінальну справу за фактом отримання хабара у розмірі 11 млрд вон, від співробітників національного розвідувального агентства Південної Кореї і відомих підприємств країни.