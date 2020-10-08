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В Южной Корее горит 33-этажный дом, десятки пострадавших

Ульсан, Четверг 08 октября 2020 20:27
В Южной Корее горит 33-этажный дом, десятки пострадавших
Фото: пожар в Ульсане (twitter.com/jurajildae)
Автор: РБК-Украина

В Южной Корее масштабный пожар охватил 33-этажный жилой дом в городе Ульсан. В результате происшествия сотни людей были эвакуированы, десятки пострадали.

Об этом сообщает SAOstar.

Пожар произошел поздно ночью в жилом коммерческом доме Samhwan в стиле модерн.

По предварительным данным, возгорание началось на 12-м этаже жилого дома и охватило всю постройку. После огонь стал распространяться все быстрее из-за сильного ветра.

После того как огонь добрался до 30-го этажа потушить пожар стало невозможно.

Пожарные прилагают все усилия, чтобы потушить возгорание, и в то же время выяснить причину пожара.

В результате инцидента пострадали 15 человек, они были госпитализированы. Однако в настоящее время количество пострадавших уточняется.

Известно, что в здании 33 этажа. С 1 по 3 этажи находится торговый центр, с 4 по 33 этажи - квартиры, в которых проживают 127 семей.

Напомним, в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.

Позже в области объявили эвакуацию, в результате чего местных жителей из 14 населенных пунктов, которые находятся рядом с горящим военным складом, отвезли на безопасную дистанцию.

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