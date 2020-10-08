У Південній Кореї горить 33-поверховий будинок, десятки постраждалих

У Південній Кореї масштабна пожежа охопила 33-поверховий житловий будинок у місті Ульсан. В результаті події сотні людей були евакуйовані, десятки постраждали.
Про це повідомляє SAOstar.
Пожежа сталася пізно вночі в житловому комерційному будинку Samhwan в стилі модерн.
За попередніми даними, займання почалося на 12-му поверсі житлового будинку і охопило всю будівлю. Після вогонь став поширюватися все швидше із-за сильного вітру.
Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir gökdelende yangın çıktı https://t.co/6TK4aIX7UT pic.twitter.com/eeuO96mgDV— Akşam Gazetesi (@Aksam) October 8, 2020
Після того як вогонь добрався до 30-го поверху загасити пожежу стало неможливо.
Пожежники докладають всі зусилля, щоб загасити загоряння, і водночас з'ясувати причину пожежі.
울산ㅇㄹㄴㅂ 아파트에서불낫다.. 어뜨카냐.. 사상자가많이없어야하는데... pic.twitter.com/cXWJIQlaQ9— 린느 (@LLLune_) October 8, 2020
В результаті інциденту постраждали 15 осіб, вони були госпіталізовані. Проте в цей час кількість постраждалих уточнюється.
Відомо, що в будинку 33 поверхи. З 1 по 3 поверхи знаходиться торговий центр, з 4 по 33 поверхи - квартири, у яких проживають 127 сімей.
#울산화재 #불 #화재 #fire #ulsan #southkorea https://t.co/UKy4MNq1cs pic.twitter.com/8rdHcc9qB6— Zhany.yo (@YoZhany) October 8, 2020
Нагадаємо, в районі селища Желтухіно Рязанської області сталася пожежа на території військової частини. Після чого вогонь перекинувся на склад для зберігання артилерійських боєприпасів.
Пізніше в області оголосили евакуацію, в результаті чого місцевих жителів з 14 населених пунктів, які знаходяться поряд з палаючим військовим складом, відвезли на безпечну дистанцію.