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У Південній Кореї горить 33-поверховий будинок, десятки постраждалих

Ульсан, Четвер 08 жовтня 2020 20:27
У Південній Кореї горить 33-поверховий будинок, десятки постраждалих
Фото: пожежа в Ульсані (twitter.com/jurajildae)
Автор: РБК-Україна

У Південній Кореї масштабна пожежа охопила 33-поверховий житловий будинок у місті Ульсан. В результаті події сотні людей були евакуйовані, десятки постраждали.

Про це повідомляє SAOstar.

Пожежа сталася пізно вночі в житловому комерційному будинку Samhwan в стилі модерн.

За попередніми даними, займання почалося на 12-му поверсі житлового будинку і охопило всю будівлю. Після вогонь став поширюватися все швидше із-за сильного вітру.

Після того як вогонь добрався до 30-го поверху загасити пожежу стало неможливо.

Пожежники докладають всі зусилля, щоб загасити загоряння, і водночас з'ясувати причину пожежі.

В результаті інциденту постраждали 15 осіб, вони були госпіталізовані. Проте в цей час кількість постраждалих уточнюється.

Відомо, що в будинку 33 поверхи. З 1 по 3 поверхи знаходиться торговий центр, з 4 по 33 поверхи - квартири, у яких проживають 127 сімей.

Нагадаємо, в районі селища Желтухіно Рязанської області сталася пожежа на території військової частини. Після чого вогонь перекинувся на склад для зберігання артилерійських боєприпасів.

Пізніше в області оголосили евакуацію, в результаті чого місцевих жителів з 14 населених пунктів, які знаходяться поряд з палаючим військовим складом, відвезли на безпечну дистанцію.

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