В Южной Корее число пострадавших при пожаре на судне выросло

В результате взрыва на двух грузовых суднах в порту Ульсан в Южной Корее пострадали 18 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным представителей местных властей, во время взрыва пострадали трое моряков, девять служащих порта, которые разгружали судно Bow Dalian, один пожарный и пятеро сотрудников морской полиции, отвечающих за эвакуацию людей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Южной Кореи в результате пожара произошел взрыв на грузовом судне, где находились 25 моряков. Отмечалось, что ситуация произошла в портовом городе Ульсан на юго-востоке страны в 400 километрах от Сеула. Судно использовалось для перевозки нефтепродуктов с Каймановых островов.

Девять моряков получили ожоги ранения. В общей сложности на судне были 25 человек, все иностранные граждане. Все были спасены, согласно сообщению местных властей. Огонь быстро распространился на другое грузовое судно рядом, которое было пришвартовано рядом. На борту находился 21 член экипажа, но они также были спасены.