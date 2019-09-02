В Южной Каролине готовят к эвакуации из-за урагана свыше 800 тыс. человек

В США в штате Южная Каролина из-за приближающегося урагана "Дориан" планируют эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон. Об этом заявили власти штата, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября, а с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья.

Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.

По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды.

Отметим, тропический шторм "Дориан" 1 сентября достиг наивысшей, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона и представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими, скорость ветра достигает 295 км/ч.

По словам метеорологов, точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняются к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

По прогнозам, вечером 2 сентября "Дориан" может достичь Флориды, затем он может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная и Северная Каролины.

Напомним, 1 сентября ураган "Дориан" обрушился на северо-запад Багамских островов.