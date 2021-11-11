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В Южной Калифорнии 19 млн человек страдают от засухи: объявлено чрезвычайное положение

Автор: Наталья Скороход

В Южной Калифорнии страдают от засухи 19 миллионов человек. Власти объявили чрезвычайное положение и призвали жителей минимально использовать воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Столичный водный округ Южной Калифорнии объявил чрезвычайное положение в резолюции, в которой содержится призыв к усилению усилий по охране окружающей среды.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом ранее объявил чрезвычайное положение. Он просил жителей сократить потребление воды на 15 процентов, но в результате выяснилось, что калифорнийцы сократили потребление только на 5 процентов.

Издание отмечает, что в апреле,

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