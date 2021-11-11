В Южной Калифорнии 19 млн человек страдают от засухи: объявлено чрезвычайное положение

В Южной Калифорнии страдают от засухи 19 миллионов человек. Власти объявили чрезвычайное положение и призвали жителей минимально использовать воду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Столичный водный округ Южной Калифорнии объявил чрезвычайное положение в резолюции, в которой содержится призыв к усилению усилий по охране окружающей среды.
Губернатор штата Гэвин Ньюсом ранее объявил чрезвычайное положение. Он просил жителей сократить потребление воды на 15 процентов, но в результате выяснилось, что калифорнийцы сократили потребление только на 5 процентов.
Издание отмечает, что в апреле,