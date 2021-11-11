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У Південній Каліфорнії 19 млн людей страждають від посухи: оголошено надзвичайний стан

Автор: Наталья Скороход

У Південній Каліфорнії страждають від посухи 19 мільйонів осіб. Влада оголосила надзвичайний стан і закликала жителів мінімально використовувати воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Столичний водний округ Південної Каліфорнії оголосив надзвичайний стан у резолюції, в якій міститься заклик до посилення зусиль з охорони навколишнього середовища.

Губернатор штату Гевін Ньюсом раніше оголосив надзвичайний стан. Він просив жителів скоротити споживання води на 15 відсотків, але в результаті з'ясувалося, що каліфорнійці скоротили споживання лише на 5 відсотків.

Видання зазначає, що у квітні,

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