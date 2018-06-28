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В Южноукраинске прошел сильный град

НовостиОбщество    28.06.2018 - 19:46
Фото: град в Южноукраинске (facebook.com/Ельвіна Підгаєцька)
Фото: град в Южноукраинске (facebook.com/Ельвіна Підгаєцька)

В Николаевской области объявлено штормовое предупреждение на 28-29 июня

В городе Южноукраинск Николаевской области прошел сильный град. Об этом РБК-Украина сообщил местный житель Александр Кучеренко.

Ливень с градом продолжался около 20 минут.

Отметим, вчера в Укргидрометцентре в Николаевской области объявили штормовое предупреждение по области на 28-29 июня. Местами ожидаются шквалы 15-20 м/сек.

 

Фото: град в Южноукраинске (facebook.com/Эльвина Подгаецкая)

Напомним,  12 июня в Ужгороде прошел сильный град. Как сообщил РБК-Украина житель Ужгорода, ливень с градом продолжался 15-20 минут.

На Закарпатье ураган повредил крыши на сотнях зданий, в частности на территории Иршавского и Тячевского районов были повреждены кровли 250 зданий. Вследствие непогоды были обесточены 42 населенных пункта области.

Убытки от стихийного бедствия на Закарпатье 12-13 июня оценили в 63,7 млн гривен По Украине объявлено штормовое предупреждение на 22 июня
Теги публикации: Николаевская область, Град, Штормовое предупреждение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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