В Южноукраинске прошел сильный град

В Николаевской области объявлено штормовое предупреждение на 28-29 июня
В городе Южноукраинск Николаевской области прошел сильный град. Об этом РБК-Украина сообщил местный житель Александр Кучеренко.
Ливень с градом продолжался около 20 минут.
Отметим, вчера в Укргидрометцентре в Николаевской области объявили штормовое предупреждение по области на 28-29 июня. Местами ожидаются шквалы 15-20 м/сек.
Фото: град в Южноукраинске (facebook.com/Эльвина Подгаецкая)
Напомним, 12 июня в Ужгороде прошел сильный град. Как сообщил РБК-Украина житель Ужгорода, ливень с градом продолжался 15-20 минут.
На Закарпатье ураган повредил крыши на сотнях зданий, в частности на территории Иршавского и Тячевского районов были повреждены кровли 250 зданий. Вследствие непогоды были обесточены 42 населенных пункта области.