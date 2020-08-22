В Южном Судане потерпел крушение самолет, погибли 17 человек

Как минимум 17 человек погибли при крушении грузового самолета South West Aviation в Южном Судане. Авиакатастрофа произошла вблизи столицы страны Джубы.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

"Мы насчитали 15 человек и двух членов экипажа, таким образом, общее число составляет 17", - приводит агентство слова очевидца крушения Джозефа Майома.

Он также отметил, что один человек выжил, он был доставлен в больницу. Cамолет потерпел крушение после взлета недалеко от жилого района в столице Джубе.

Самолет потерпел крушение через несколько минут после вылета из столичного аэропорта. На место происшествия прибыла команда экстренных служб.

Напомним, ранее в Южном Судане из-за столкновений погибли около 300 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Судане в результате проливных дождей погиб 21 человек и еще 16 получили различные травмы.