ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Южном Судане из-за столкновений погибли около 300 человек

Новости » Происшествия     21.05.2020 - 16:38
В Южном Судане из-за столкновений погибли около 300 человек
Фото: люди с флагом Южного Судана (twitter.com/skinnyhelxmin)

В штате Чонлей было разрушено десятки домов, а женщины и скот похищены

В Южном Судане в результате межобщинных столкновений погибли около 300 человек. Десятки домов были разрушены.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, в результате новой волны межобщинных столкновений в Южном Судане погибли не менее 300 человек. Кроме того, в штате Чонлей было разрушено десятки домов, а на складах, принадлежащих группам помощи, проведены обыски, а женщины и скот похищены.

Как отмечается, еще в феврале между обществами был подписан договор, который свидетельствовал о приостановлении шестилетней гражданской войны в стране, однако несмотря на это с тех пор неоднократно возникали столкновения. С февраля в таких столкновениях погибли около 800 человек.

Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, что более 400 человек были арестованы в Ефиопии во время расследования этнического и религиозного насилия, в результате которого погибли 78 человек. Протесты против премьер-министра Абий Ахмеда Али вспыхнули после того, как высокопоставленный активист Джавар Мухаммед обвинил силы безопасности в попытке организовать нападение на него.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины общиныстолкновениеЮжный Судан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь