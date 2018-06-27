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У Південному Судані підписали мирну угоду

НовиниПолітика    27.06.2018 - 22:26
Ілюстративне фото: прапор Судану (facebook/Republic-of-South-Sudan)
Ілюстративне фото: прапор Судану (facebook/Republic-of-South-Sudan)

Президент Південного Судану і лідер повстанців підписали мирну угоду

Президент Південного Судану Салва Кіір і лідер повстанців Рієка Машар у столиці Судану Хартумі в середу, 27 червня, підписали угоду про припинення вогню. Про це повідомив міністр закордонних справ Судану ад-Дирдири Мухаммед Ахмед, передает DW.

Повідомляється, що домовленість "вступає в силу протягом 72 годин".

За словами міністра, угода складається з шести пунктів і передбачає звільнення військовополонених.

Наголошується, що переговори між конфліктуючими сторонами проходили протягом останніх днів в Хартумі, посередником виступав суданський президент Омар аль-Башир.

Збройний конфлікт у Південному Судані спалахнула в кінці 2013 року, після того як президент Салва Кіір, який є представником народності дінка, звільнив віце-президента Рієка Машара, який належить до народності нуер, за спробу організації путчу. З початку громадянської війни загинули десятки тис. чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Південному Судані вибухнув найбільший продовольча криза. Основною причиною відсутності продовольчої безпеки і голоду в регіоні є збройні конфлікти.

 

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Теги публікації: война, Южный Судан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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