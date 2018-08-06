У Південному Судані оголосили про закінчення громадянської війни

Новини Політика 06.08.2018 - 06:30
Фото: прапор Південного Судану (acebook/Republic-of-South-Sudan)
Фото: прапор Південного Судану (acebook/Republic-of-South-Sudan)

Підписаний сторонами конфлікту мирний договір передбачає поділ влади в країні

у Південному Судані в неділю, 5 серпня, був підписаний мирний договір між сторонами конфлікту у громадянській війні. Про це повідомляє DW.

Президент Судану Салва Кіїр закликав зробити все можливе, щоб цей договір допоміг подолати розбрат у країні.

"Мій уряд і я знаємо, які фінансові та політичні втрати приніс цей конфлікт урядові, регіону та всьому континенту", - заявив він.

Підписаний договір передбачає поділ влади в країні.

Збройний конфлікт у Південному Судані спалахнув наприкінці 2013 року, після того як президент Салва Кіїр, який є представником народності дінка, звільнив віце-президента Рієка Машара, що належить до народності нуер, за спробу організації путчу. З початку громадянської війни загинули десятки тисяч людей.

Згідно з договором, Машар повертається на посаду віце-президента.

Посередницьку роль в укладенні миру зіграв Судан, від якого Південний Судан відокремився в 2011 році.

Нагадаємо, 27 червня президент Південного Судану Салва Кіїр і лідер повстанців Рієка Машар у столиці Судану Хартумі підписали угоду про припинення вогню.

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