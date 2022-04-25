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На южном направлении ВСУ за сутки освободили 5 сел и уничтожили комплекс "Панцирь С1"

Разбитая техника РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

ВСУ обеспечили себе контроль территории в районе пяти населенных пунктов Николаевской области вблизи с границей Херсонской области. За день на южном направлении потери оккупантов составили 73 человека и 7 единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

На временно занятых территориях Украины российские войска вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в том числе свободу передвижения. Населенные пункты, которые готовят к проведению псевдо-референдумов, закрыты для въезда и выезда.

Отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана.

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