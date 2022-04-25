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На південному напрямку ЗСУ за добу звільнили 5 сіл і знищили комплекс "Панцир С1"

Розбита техніка РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

ВСУ забезпечили собі контроль території в районі п'яти населених пунктів Миколаївської області поблизу с межею Херсонської області. За день на південному напрямку втрати окупантів склали 73 людини та 7 одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".

На тимчасово зайнятих територіях України російські війська вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, у тому числі свободу пересування. Населені пункти, які готують до проведення псевдо-референдумів, закриті для в'їзду та виїзду.

Відзначено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Спроба висунення двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвана.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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